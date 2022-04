Programme de la nouvelle chance: Signature d’un accord avec l’AFD et l’IECD

Un accord de coopération a été signé entre le ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle Nasreddine Nsibi, d’une part, et l’Agence française de développement (AFD) et l’Institut européen de coopération et de développement (IECD), d’autre part, et ce dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la nouvelle chance qui vise la réinsertion professionnelle des jeunes décrocheurs sans diplômes ni qualifications.

Ce programme qui sera réalisé d’abord dans les deux gouvernorats de Kairouan et Sousse est destiné spécifiquement aux jeunes tunisiens de 18 à 30 ans qui ont arrêté leurs études sans obtenir un diplôme ou une qualification professionnelle.

Le ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle a, à cette occasion souligné l’importance de ce programme qui s’inscrit dans le cadre de l’action gouvernementale visant la lutte contre le décrochage scolaire, précisant que ce dispositif offrira aux jeunes décrocheurs une opportunité d’insertion professionnelle et sociale via un contrat de travail, l’entrée ou le retour en formation professionnelle ou la création d’une activité indépendante.

L’ambassadeur de France à Tunis, le représentant Nord afrique de l’AFD et le directeur général adjoint de l’IECD ont mis l’accent sur les relations de coopération séculaires entre les deux pays, notamment en matière de formation et d’insertion des jeunes dans le marché de l’emploi à l’échelle locale et internationale, exprimant la disposition de la partie française à renforcer la coopération avec le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle à travers l’échange des expériences dans ce domaine.

A noter que ce programme sera financé par l’AFD à travers une subvention de 4 millions d’euros. Le ministère de l’Emploi et de la formation professionnelle avait élaboré en collaboration avec ses partenaires toutes les études de faisabilité de ce programme afin de le concrétiser dans les meilleures conditions.