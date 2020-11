Signature d’un accord entre L’UGTT et l’INLUCC pour la promotion des règles de transparence

l’Instance Nationale de Lutte Contre la Corruption (INLUCC) et l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) ont signé, lundi, un accord de partenariat, visant à soutenir la coopération entre les deux parties pour l’établissement des principes de la bonne gouvernance et pour la promotion des valeurs d’intégrité et des règles de transparence au sein de projets communs.

Cet accord, qui a été signé par le président de l’INLUCC, Imed Boukhriss, et le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, stipule l’ouverture de la Centrale syndicale sur les différentes activités de l’INLUCC et l’établissement de lignes directrices pour réduire la corruption et développer les systèmes appropriés pour la combattre, a indiqué l’UGTT dans un communiqué publié, lundi.

Selon les termes de cet accord, les deux parties se chargeront de l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de sensibilisation aux dangers de la corruption et ses effets négatifs aux niveaux national, sectoriel, régional et local.

Il s’agit également de mettre en place des programmes commun de sensibilisation et de formation pour introduire les principes de gouvernance et de lutte contre la corruption ainsi que les pratiques optimisées en matière de gouvernance au niveau des structures, nationales, régionales et sectorielles.