Coupe de la CAF, la Renaissance de Berkane passe en quarts

Le club marocain de la Renaissance de Berkane (RSB) a validé sa qualification en quarts de finale grâce à sa large victoire face au club béninois FC ESAE (5-1), en match comptant pour la cinquième journée du Groupe C de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), disputé dimanche au stade Charles De Gaulle à Porto-Novo.

Grâce à Alaeddine Ajaray, auteur d’un hat-trick (30è, 41è, 53è), Hamdi Laachir (36è) et Mohamed Aziz (75è, penalty), les Berkanis ont réussi à décrocher les trois points de la victoire sur la pelouse du club béninois dont l’unique réalisation a été inscrite dès la première minute du jeu par Eric Towe Sewa.

Au terme de la rencontre, la RSB conforte sa place de leader du groupe C avec un total de 10 points, suivie du club zambien de Zanaco (2è, 9 pts) qui s’est imposé aujourd’hui face au club congolais DC Motema Pembe (3è, 7 pts), tandis que le FC ESAE demeure lanterne rouge du groupe avec un unique point.

Lors de la sixième et dernière journée qui se disputera dimanche prochain, le club berkani reçoit Zanaco.