La Renaissance de Berkane s’incline face à Motema Pembe (0-1)

La Renaissance de Berkane s’est inclinée face au club congolais Motema Pembe lors d’un match comptant pour la 4ème journée de la Coupe de la Confédération africaine de football (Groupe C), disputée dimanche sur la pelouse du Stade des Martyrs de la capitale congolaise Kinshassa.

En dépit de ce résultat, la Renaissance de Berkane conserve la première position dans le groupe C, ex ?quo avec Motema Pembe avec un total de 7 points, devançant le club zambien Zanaco (6 points) et Adjobi (Bénin) qui occupe la dernière position avec un seul point.