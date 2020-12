Le match MC Alger-CS Sfaxien fixé au lundi 28 décembre

Le match aller entre l’US M Alger et le CS Sfaxien , comptant pour les seizièmes de finale de la ligue des champions d’Afrique, se déroulera lundi 28 décembre prochain au stade 5 juillet d’Alger à partir de 20h45 (heures tunisiennes), annonce le Club de la capitale du sud sur sa page officielle facebook.

Le CS Sfaxien qualifié aux dépens de l’équipe de Zanzibar Mldenge FC (5-0 à l’aller à Zanzibar et 3-1 à Sfax), n’a connu son adversaire que samedi soir après la victoire des algériens au dépens des béninois Buffles du Borgou (5-1) en match retour du premier tour éliminatoire disputé dans la capitale algérienne .

Cette rencontre qui devait se jouer le 4 décembre dernier, avait été reportée car le club des Buffles n’a pas pu se rendre à Alger à temps, en raison de l’indisponibilité des vols entre les deux pays.

A l’aller rappelle-t-on, les deux équipes s’étaient quittées sur le score d’un but partout.

- Publicité-