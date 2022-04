Coupure d’eau de 2 mois à Tebourba, pour une facture de 34.000 DT

Des habitants des localités de « Chouigui », « Ain Targlach », « Bouali », « Ennadhour « et « El Maktaa » relevant de la délégation de Tebourba (Gouvernorat de la Manouba) ont bloqué la route reliant Tebourba et Mateur, pour protester contre une coupure d’eau qui perdure depuis 2 mois.

A cet égard, les protestataires ont déclaré à la TAP que cette coupure est attribuable à la mauvaise gestion financière du Groupement d’intérêt collectif chargé des localités en question.

Bien qu’ils ont payé la redevance demandée par le groupement, l’accumulation des dettes de l’association envers la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (Steg) et la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des eaux (Sonede), a provoqué des coupures d’eau à répétition.

Selon les services de la Steg à la Mannouba, la coupure d’électricité sur les locaux de l’association de l’eau « Qualité de vie » fait suite au non-paiement des redevances de consommation estimées à 34 mille dinars. D’après les données statistiques actualisées du commissariat régional au développement agricole à la Manouba, les dettes des groupements d’eau de la région envers la Steg s’élèvent à 115 mille dinars jusqu’à fin mars 2022, tandis que les dettes envers la Sonede ont atteint 87 mille dinars pour la même période.