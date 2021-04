Une coupure et une perturbation au niveau de la distribution de l’eau potable seront enregistrées jeudi, à partir de 7h00 dans plusieurs zones du gouvernorat de Tunis, à savoir El Manar 2, El Manar 3, El Manar 4, El Menzah 9A, El Menzah 9B et El Menzah 9G, ainsi que les zones basses d’Ennasr 1 et 2, les résidences de la CNRPS à El Menzah 6, El Menzah 7, Rue Ennoujoum à El Menzah 8 et Borj Turki, annonce la SONEDE dan un communiqué.

