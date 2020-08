Couvre-Feu au Kef

La commission régionale de lutte contre les catastrophes au Kef, a décrété, jeudi, un couvre-feu dans la région qui sera annoncé ultérieurement après concertation avec toutes les parties et les autorités régionales, dans le but de permettre aux équipes sanitaires régionales de mener des enquêtes de dépistage du Covid-19 et d’isoler les contaminés, a déclaré la directrice générale de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf ben Alaya.

La commission a également décidé, lors d’une séance de travail présidée par Ben Alia, la fermeture des espaces publics dans le gouvernorat du Kef en vue de limiter les rassemblements, à titre préventif afin de contenir la propagation de la contamination par le Coronavirus dans la région.

Ben Alaya a dans ce contexte annoncé que le laboratoire de l’hôpital Aziza Othmana à Tunis, a été chargé d’effectuer les analyses du Coronavirus pour la région du Kef, appelant à cet égard, tous les sujets porteurs du virus et ceux ayant subi des prélèvements, ou qui sont entrés en contact avec les contaminés, à adhérer à la mesure d l’auto-confinement jusqu’à l’obtention des résultats ou le rétablissement complet des malades.

Il a également été décidé de faire appliquer le protocole sanitaire dans toutes les administrations, institutions et lieux publics. A noter que 6 nouveaux cas de contamination confirmés par le Coronavirus ont été enregistrés au Kef, sur un total de 128 analyses qui ont été effectués, avant-hier mardi, portant le nombre total de contamination dans la région, à 144 cas, a indiqué Tarek Rajhi dans une déclaration à la TAP.