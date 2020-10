COVID-19 :12 nouvelles contaminations

Le nombre des personnes contaminées par le coronavirus dans le gouvernorat de Gafsa a atteint 12, à la date du 4 octobre courant, portant le nombre total des patients à 138, a annoncé la direction régionale de la santé de Gafsa.

Le directeur régional de la santé de Gafsa, Salem Nasri a indiqué à l’Agence TAP que les résultats d’analyses menées, au cours des dernières 24 heures, dans le laboratoire du Centre national de transplantation d’organes de Tunis sur des échantillons de 67 personnes présentant des symptômes de Covid-19 , ont confirmé que 12 personnes ont été contaminées, dont la plupart ont été en contact avec des personnes testées positives, au cours de ces derniers jours.

Et de préciser que cet échantillon des personnes soupçonnées d’avoir le Covid-19, représente un premier lot sur un total de 200 échantillons prélevés par les équipes médicales et paramédicales, au cours de la période du 28 septembre au 3 octobre 2020, dans le cadre du dépistage et du suivi de l’épidémie.

Les cas de contamination dans le gouvernorat de Gafsa se répartissent sur quatre délégations; à savoir Gafsa Sud, Ksar, El Ktar et Zannouch.

Nasri a, également, fait savoir que 8 malades sont hospitalisés dans les services Covid-19 de l’hôpital Hussein Bouziane de Gafsa alors que le reste des personnes contaminées sont placés dans les centres de confinement obligatoire de Monastir et de Mahdia.