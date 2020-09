Covid 19: 15 nouveaux cas de contamination à Gabès

Le directeur régional de la santé à Gabès Riadh Chaouech, a déclaré dimanche au correspondant de la TAP dans la région que 140 tests ont été effectués samedi dans les laboratoires Covid 19, dont 15 se sont avérés positifs.

Il a précisé que ces nouveaux cas se répartissent come suit: 7 à Gabès-Sud, 3 à Gabès-Ville, 2 à Ghanouch et Gabès-est et 1 cas à El Hamma.

Chaouch a indiqué que 367 cas de guérison ont été enregistrés parmi les personnes contaminées dont le nombre global est de 1180 précisant que 1178 des cas de contamination sont locaux.