485 nouvelles contaminations par le coronavirus et 41 décès ont été enregistrés le 22 novembre 2020, indique le ministère de la santé dans un communiqué rendu public lundi soir. Ainsi le bilan des décès s’élève à 2862 et 63846 personnes sont rétablies.

Selon la même source et à la même date, 1461 malades atteints de COVID-19 sont hospitalisés dont 297 admis en soins intensifs et 128 sous respirateurs artificiels et ce, dans les secteurs public et privé.

