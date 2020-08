COVID-19 : 900 lits de réanimation et plus de 1400 lits équipés d’oxygène dans les hôpitaux publics

» 900 lits de réanimation et plus de 1400 lits équipés d’oxygène sont actuellement mis à la disposition des malades atteints de la COVID-19 dans les différents hôpitaux publics de la Tunisie, a annoncé, mercredi, Mohamed Mokdad, directeur général des structures sanitaires au ministère de la Santé.

« Nos structures de santé et nos hôpitaux publics sont prêts à prendre en charge tous les cas qui nécessitent une hospitalisation « , a-t-il assuré lors d’une conférence de presse tenue au siège du ministère de la Santé à Tunis.

Mokdad a indiqué qu’actuellement 6 malades atteints de la COVID-19 sont hospitalisés dans les services de réanimation, dont une seule personne dans un état critique outre 6 autres malades hospitalisés dans des lits équipés d’oxygène.

A noter que l’ancien ministre de la santé, Abdellatif Mekki avait déclaré en mars dernier que la Tunisie ne compte que 300 lits de réanimation sur un total de 20 mille lits disponibles dans les hôpitaux publics.