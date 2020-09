Covid-19: Augmentation du nombre des personnes contaminées

Plusieurs cas de contamination au covid-19 ont été enregistrés, jeudi, dans différentes régions suite aux analyses effectuées ces deux derniers jours.

Au gouvernorat de Kébili, deux nouvelles contaminations ont été recensées dont une importée, portant à 28 le nombre actuel des patients covid19 dans la région, a souligné à l’agence TAP le directeur régional de la santé Samir Marzouk.

Au gouvernorat de Sfax, 7 cas de contamination locale au covid-19 ont été découverts dont 2 à Aguereb et 5 à Sfax-ville.

Au gouvernorat de Tataouine, deux nouvelles personnes ont été testées positives. Elles ont été contaminées récemment durant leur séjour de vacances à Djerba. Le nombre total des patients covid-19 au gouvernorat de Tataouine a atteint 48 cas répartis comme suit : 22 à Bir Lahmar, 11 à Ghmorassen, 14 à Tataouine-nord et 1 cas à Tataouine -sud.

Au gouvernorat de Manouba, 6 nouvelles contaminations ont été détectées, d’où le nombre de patients porteurs du virus dans la région est passé à 17 cas dont deux importés.

Au gouvernorat de Siliana , 3 nouveaux cas de contamination ont enregistrés dont un importé. Les deux patients locaux sont un jeune de 18 ans et une femme de 48 ans, originaires de la localité d’El Khalsa et ont été contaminés par des membres de leur entourage, a précisé le sous directeur de la santé de base à Siliana Imed Sghair.

Pour le cas importé, c’est un homme, originaire de la localité de Mansoura dans la délégation de Kesra, de retour dernièrement du Qatar, a indiqué la même source à l’Agence TAP.

Au gouvernorat de Ben Arous, 17 nouvelles contaminations locales ont été détectées, a indiqué à l’agence Tap, le directeur de la santé préventive, Fathi Letaif. Les nouveaux cas sont répartis comme suit : 3 à Radès, 6 parmi l’entourage d’un agent bancaire contaminé et 8 personnes travaillent dans une usine industrielle.

La région a enregistré, hier mercredi, 74 nouveaux cas de contamination appartenant tous à des ouvrières qui travaillent dans cette même usine industrielle située à Ben Arous.