Covid-19 : Bientôt un traitement miracle contre le virus !

Un remède miracle contre le Covid-19 pourrait bientôt être commercialisé, à en croire une étude, publiée jeudi 9 février dans la revue The New England Journal of Medicine. Une seule injection de ce nouveau traitement antiviral a réduit de moitié le risque d’hospitalisation en cas d’infection pendant des essais cliniques.

Bien que le nombre de cas de Covid-19 ne cesse de chuter dans le monde et en France – avec un taux d’incidence de 38 (cas pour 100 000 habitants), soit en dessous du premier seuil d’alerte fixé à 50 -, la mise au point de nouveaux traitements reste primordiale.

Tout particulièrement face aux nouveaux variants, a expliqué Jeffrey Glenn, professeur en immunologie à l’université de Stanford et co-auteur de l’étude, dans la revue scientifique NEJM.

Ce nouveau traitement vise à déclencher « un mécanisme de défense antivirale inné », distinct des anticorps, en utilisant des protéines produites naturellement dans le corps appelées des interférons, a précisé Jeffrey Glenn. Le traitement, mis au point par l’entreprise Eiger biopharmaceuticals (fondée par Jeffrey Glenn), vise à injecter une version synthétique de ces protéines et ce, dans les sept jours après l’apparition des premiers symptômes du Covid-19.Un essai clinique s’est déroulé entre les mois de juin 2021 et février 2022 au Brésil et au Canada. Plus de 1900 adultes infectés par le Covid-19 ont reçu une injection, soit du traitement, soit d’un placebo. Environ 85% des patients étaient déjà vaccinés. Sur les 931 personnes ayant reçu le traitement, 25 ont été hospitalisées, contre 57 des 1018 personnes ayant reçu un placebo, soit une réduction de 51%, selon l’étude. « C’est spectaculaire », a assuré Jeffrey Glenn.