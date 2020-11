Covid-19 : Bulletin sur l’évolution de la situation épidémiologique

Le point de situation épidémiologique sur le coronavirus dans les régions:

*Gouvernorat de Zaghouan :Un nouveau décès par le Coronavirus a été enregistré, dimanche, au gouvernorat de Zaghouan. Il s’agit d’un homme de 86 ans, originaire d’El Fahs, portant ainsi le nombre de décès dans la région à 32.

Quant aux cas positifs, 11 cas supplémentaires de contamination viennent d’être enregistrés, dont 2 parmi les cadres paramédicaux.Ainsi, le nombre total de contaminations est de 562 dont 46 dépistés chez les cadres médicaux et paramédicaux. *Gouvernorat de Sfax : Le gouvernorat de Sfax a enregistré un nouveau cas de décès par le Coronavirus lors de ces dernières 24 heures ainsi que 123 nouvelles contaminations par le virus sur un total de 290 tests.Le nombre de décès dans la région est porté à 93 et celui des porteurs du virus à 3700 cas.A l’inverse, 61 patients atteints par la Covid-19 ont guéri. Le nombre de guérison depuis l’apparition de la pandémie à Sfax est de 2585.Soixante patients résident, actuellement, au service » Covid Oxygène » au Centre universitaire Hédi Chaker qui a accueilli, samedi, 35 lits supplémentaires.Quelque 77 patients sont hospitalisés dans les cliniques, tandis que 8 autres sont admis au service de réanimation au Centre hospitalier universitaire Habib Bourguiba. *Gouvernorat de Gabès :Le gouvernorat a enregistré, ce dimanche, un nouveau décès par le Coronavirus. Il s’agit d’un homme âgé de 60 ans de Gabès Sud qui souffrait de maladies chroniques.

Le nombre de décès de la Covid-19 s’élève à 37 depuis l’apparition de la pandémie.Sur un total de 96 tests de dépistage effectués dans la région, 32 cas de Coronavirus ont été enregistrés : 18 cas à Gabès Sud, 8 cas à Gabès Centre, 3 cas à Gabès Ouest et un seul cas à Ghannouch, Ouedhref et Metouia.Le nombre total de personnes atteintes par le virus à Gabès s’élève à 2170 dont 1813 sont guéries. 357 personnes sont encore porteuses du virus dont 127 résident à Gabès Sud. *Gouvernorat de Médenine :Le gouvernorat de Médenine a enregistré, samedi, un nouveau décès, portant le nombre de décès à 24 dans la région depuis l’apparition de la pandémie. Six ont été constatés la semaine dernière.Les résultats de 177 échantillons ont révélé, samedi, 36 nouveaux cas de contamination par le Coronavirus, soit un cas importé et 35 cas locaux.Quatre cas de contamination ont été constatés chez le personnel médical, portant le nombre total à 34 dans le corps de métier dans le gouvernorat.Les cas sont répartis comme suit :-11 à Djerba Midoune,-10 à Djerba Houmet Essouk,-1 à Djerba Ajim- 5 à Ben Guerdane- 4 à Médenine Nord- 3 à Médenine Sud- 2 à Zarzis *Gouvernorat de Siliana :26 nouveaux cas de contamination par la Covid-19 ont été enregistrés dans le gouvernorat de Siliana samedi.Ils sont répartis comme suit :19 à Siliana Centre, 2 à Rouhia, 3 à Gaâfour, 1 à Bou Arada et 1 à El Krib.Depuis l’apparition de la pandémie dans la région et jusqu’à samedi dernier, 490 cas se sont révélés positifs au Coronavirus et 16 personnes en sont décédées. *Gouvernorat de Monastir :Monastir a enregistré, samedi, un nouveau cas de décès par le virus du Coronavirus et 24 cas de contamination, portant le nombre de décès à 81 et celui des patients à 3767 enregistrés depuis la propagation de la pandémie.

Les nouveaux cas de contamination sont répartis comme suit :-9 à Monastir-3 à Bekalta-3 à Bembla- 2 à Ksar Helal- 2 à Jammel-1 à Ouerdanine, Sahlin, Teboulba, Beni Hassan, Ksibet El Médiouni.A l’inverse, le gouvernorat a enregistré 80 cas de guérison, portant le nombre des personnes guéries à un total de 2688 *Gouvernorat de Béjà :Le gouvernorat a enregistré, samedi, 42 nouveaux cas de contamination par le Coronavirus dont 27 constatés à Béja ville, 6 à Amdoun, 5 à Testour, 3 à Majaz Al Bab et 1 à Nefza.Depuis le début de la pandémie, le gouvernorat de Béjà a enregistré 1133 cas de contamination par le virus dont 25 sont décédés.Le nombre de personnes guéries s’élève à 624, 18 d’entre elles sont toujours hospitalisées dans les services » Covid-19 « .