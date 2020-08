Covid-19: Clôture du projet « votre santé nous réunit »

La Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE-Tunisie), a annoncé mercredi la clôture de son projet « votre santé nous réunit », lancé depuis le mois de mai jusqu’au août 2020.

Le projet consiste en la présentation d’un soutien logistique au profit des établissements de santé dans le grand Tunis pour les aider à lutter contre covid-19 et soutenir ainsi les efforts de l’Etat dans son combat contre cette pandémie.

La présidente de la FACE-Tunisie, Zohra Ben Nasr a présenté lors d’une conférence de presse, le bilan de ce projet qui s’inscrit dans le cadre du programme « Tous unis contre Covid-19 », relevant du programme « Ma Santé » (sahti), lancé par l’organisation médecins du monde Belgique, le 05 novembre 2019 et financé par l’Union Européenne.

Trois hôpitaux, à savoir l’hôpital régional de Ben Arous, Le centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous et l’hôpital régional de la cité Ettadhamen (gouvernorat de Ariana), ainsi que 37 centres de soins et de santé de base ont bénéficié de don sous forme d’équipement et de matériel de protection contre le coronavirus, a précisé Ben Nasr.

Ces établissements de santé enregistrent un manque en matériels de protection notamment durant la première période de confinement ciblé, lancé le 04 mai 2020, a-t-elle ajouté.

Le matériel fourni consiste notamment en 14735 masques de protection, 283 tenues de protection 40 mille gants 06 électrocardiogrammes.

Des sessions de formation à distance ont été organisées également au profit des professionnels de la santé et différents intervenants dans le secteur dans le but de renforcer leurs compétences techniques et de prévention, en plus des conférences à distance afin de partager les expériences avec les autres pays, a encore noté la même source.

Selon Jalila Ben Khélil, membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus, la société civile a contribué efficacement afin de surmonter les lacunes et les défaillances enregistrées dans les établissements de santé notamment en ce qui concerne le matériel de protection.