COVID-19/Couvre-feu : La SNTRI annonce un changement des horaires de certaines lignes

La Société nationale du transport interurbain (SNTRI) a annoncé, jeudi soir, un changement des horaires de certaines de ses lignes en raison des dernières mesures annoncées par la Présidence du Gouvernement dans le cadre de la lutte contre le COVID-19.

Les nouveaux horaires sont les suivants :

Tunis- Ben Guerdane : 9h 30 min

Ben Guerdane- Tunis : 8h30 min

Tunis- El Faouar : 9h

El Faouar- Tunis : 7h30 min

Tunis- Nafta : 12h

Nafta-Tunis : 9h

Tunis- Souk Lahad : 12h

Souk Lahad- Tunis : 6h30 min

Tunis- Gafsa : 14h

Gafsa-Tunis : 8h30 min

Tunis- Kasserine : 14h30 min

Kasserine- Tunis : 9h

Tunis- Médenine : 13h

Médenine- Tunis : 6h

Tunis-Tozeur- Degache : 11h

Degache -Tozeur-Tunis : 10h

La société a, par ailleurs, souligné que les horaires des autres dessertes resteront inchangés et appelle ses clients à présenter les autorisations et les justificatifs de déplacement nécessaires lors de l’achat des tickets et des opérations de contrôle effectuées dans les stations et les bus.

Elle les invite également à respecter le protocole sanitaire et le port obligatoire des masques.

