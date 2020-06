Covid 19 : Deux nouveaux cas importés enregistrés parmi les Tunisiens rapatriés

Le ministère de la santé a annoncé qu’en date du 25 juin 2020, deux nouveaux cas positifs ont été enregistrés, parmi les Tunisiens rapatriés, qui sont placés dans un centre spécialisé.

Selon un communiqué publié vendredi par le ministère de la santé sur la situation épidémiologique en Tunisie, 221 analyses ont été effectuées dont 8 autres dans le cadre du suivi d’anciens cas porteurs du virus.

Le nombre total des analyses effectuées s’élève à 68 542.

En plus de ces 2 nouveaux cas, 6 anciens cas de contamination ont été testés positifs et le bilan des personnes atteintes par le coronavirus passe à 1164 cas confirmés, répartis comme suit : 1023 cas de guérison, 50 décès et 91 cas porteurs de virus qui sont toujours en observation.