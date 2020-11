Covid-19 : Entre Mechichi et Mohamed 6, la différence est énorme !

La Tunisie et le Maroc sont des économies semblables à plus d’un ègard. Le Maroc est certes nettement plus peuplé (35,95 millions contre 11,818 millions pour la Tunisie) ce qui explique le nombre plus élevé de contaminations, mais avec un comportement social semblable, s’agissant notamment des réactions par rapport à la pandémie du Covid-19. Un comportement qui a beaucoup aidé à une plus grande propagation du virus, et amplifié le nombre des populations contaminées.

- Publicité-

La différence entre les deux pays a été dans la gestion de la crise du Covid-19, où le confinement a, par exemple, été nettement plus long qu’en Tunisie, avec parfois le recours à l’armée dans les rues pour le faire respecter, et surtout une plus grande disponibilité du 1er des gestes barrières que sont les masques, qu’on peut acheter même chez l’épicier du coin au Maroc. Ce dernier vient de creuser cette différence dans la gestion de la crise, et démontré l’existence d’une stratégie à plus long terme et qui ne date pas de ce jour.

Le Maroc prépare les stades de foot pour une vaccination d’envergure nationale

En effet, à l’issue d’une séance de travail consacrée à la stratégie de vaccination contre la Covid-19, le roi Mohamed 6 a ordonné le lancement, dans les prochaines semaines, d’une opération massive de vaccination contre la Covid-19. C’est ce que rapportait hier lundi le site de l’agence marocaine de presse qui citait un communiqué du Cabinet Royal.

« Cette opération nationale, d’envergure inédite, vise la couverture de la population par un vaccin en tant que moyen idoine d’immunisation contre le virus et de maîtrise de sa propagation. Selon les résultats des études cliniques déjà achevées ou toujours en cours, la sécurité, l’efficacité et l’immunogénicité du vaccin ont été prouvées », explique le communiqué. Et ce dernier de préciser que « les citoyens âgés de plus de 18 ans seront vaccinés, selon un schéma vaccinal en deux injections. La priorité sera notamment donnée aux personnels de première ligne, en l’occurrence, le personnel de Santé, les autorités publiques, les forces de sécurité et le personnel de l’éducation nationale, ainsi qu’aux personnes âgées et aux personnes vulnérables au virus, et ce, avant de l’élargir au reste de la population ».

Selon des sources de presse marocaine, le processus de vaccination, populaire donc gratuit, en décembre prochain, sera officiellement lancé depuis un stade de Casablanca. Et le plan du ministère marocain de la Santé s’appuie sur les stades sportifs pour vacciner les Marocains.

Avec une telle précision sur l’endroit et la date, on peut conclure que le Maroc avait déjà planifié les choses depuis le début de la crise et pu déjà disposer d’un vaccin pour toute la population. « Le Royaume a pu occuper un rang avancé dans l’approvisionnement en vaccin contre la covid-19, grâce à l’Initiative et à l’Implication personnelle du Souverain qui ont abouti à la participation réussie de notre pays, dans ce cadre, aux essais cliniques », explique à ce propos le communiqué du Cabinet du Souverain marocain.

La Tunisie prépare plus de policiers pour obliger le port du masque

En Tunisie, la gestion est encore tatillonne, la prévention réactive, et la planification à long terme semble inexistante ou presque. Aux dernières nouvelles du dernier point de presse du chef du gouvernement, Hichem Mechichi semblait toujours chevillé à une gestion sécuritaire d’une pandémie qui dépasse désormais ses moyens. Une gestion qu’il avait écartée pour le cas d’El Kamour. Et même ce qui avait été consacré, parmi ces moyens financiers mobilisés à la lutte contre le Coronavirus, a été détourné pour combler le déficit budgétaire de l’exercice 2020.

Des informations font état d’une participation de la Tunisie aux travaux de recherche de vaccin par certains laboratoires étrangers.

La Tunisie aurait aussi, selon des informations de presse et non des sources officielles, précommandé quelque 350 mille doses d’un vaccin qui ne serait efficace qu’entre 50 et 60 %. Au Maroc, ils ont fait le choix d’un vaccin dont « l’efficacité et l’immunogénicité ont été prouvées ». Et le Roi engage officiellement le pays dans une politique préventive de vaccination massive, après « l’Implication personnelle du Souverain qui ont abouti à la participation réussie de notre pays, dans ce cadre, aux essais cliniques », et prépare déjà ses stades de foot à cet effet.

En Tunisie, le chef de l’Exécutif et gestionnaire des deniers publics ne verrait d’autre solution que de serrer la vis des sanctions, financières et économiques, pour ceux qui ne porteraient pas le masque partout.

Des voix s’étaient élevés en faveur d’un test d’envergure nationale. Elles n’ont pas été entendues, et le chef du gouvernement s’était limité à annoncer l’importation de tests à prix plus abordables, autres que le PCR, et qu’on n’a jamais vus. Le chef du gouvernement aurait, s’il avait engagé une réflexion perspective sur la pandémie, dépensé les fonds récoltés pour le Covid comme l’avait fait le Maroc.

Il aurait pu aussi, puisqu’il assurait jusqu’à tout récemment que ces fonds n’ont pas été dépensés, consacrer ces fonds à des précommandes de vaccin pour toute la population. Voyant petit, face à une pandémie qui frappe grand, il s’était arrêté manifestement à quelque 350 mille doses qui ne couvriraient que 175 mille personnes sur une population de plus de 11 millions.

D’aucuns diraient que les moyens du Maroc et de son Roi ne sont en aucun point comparables. D’autres diront que la différence est, d’abord dans l’apprentissage d’une vague de Coronavirus à l’autre, et surtout dans l’esprit d’anticipation. Mais aussi dans les bons arbitrages, lorsqu’il s’agit des deniers de tout l’Etat.

En effet, le coût d’une campagne de vaccination à la marocaine aurait pu être amplement refinancé par l’impact financier de la très probable reprise du secteur touristique, la vaccination remettant automatiquement la Tunisie sur la carte mondiale du Booking pour la saison touristique 2021. C’est ce que le Maroc, dont la compagnie aérienne se prépare déjà, et que la Tunisie du gouvernement Mechichi, n’aura pas.

Une coopération vaccinale maghrébine est-elle possible ?

On pourrait désormais, imaginer une possible relance des liens de coopération, d’amitié et tout le tintouin, entre Tunis et Rabat, pour faire autrement et s’assurer une meilleure couverture vaccinale pour la Tunisie. Or, « Rabat n’a pas proposé ses ressources et son aide médicale à l’Algérie et à la Tunisie, pays voisins et « frères » qui en avaient bien entendu aussi un grand besoin. Cela aurait parfaitement pu se justifier dans le cadre d’une solidarité régionale bien comprise. Son aide s’est d’abord dirigée, à partir du mois de juin, en direction d’une quinzaine de pays du continent africain : le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, le Congo, l’Eswatini( Swaziland), la Guinée, la Guinée-Bissau, le Malawi, la Mauritanie, le Niger, la RDC, le Sénégal, la Tanzanie, le Tchad et la Zambie », disait le professeur de sociologie à l’Université de Strasbourg Smaïn Laacher, dans une Tribune publiée sur Jeune Afrique. Qu’en pense Kais Saïed, et toute la diplomatie qui est son domaine réservé ?