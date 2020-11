Covid-19: Gafsa a enregistré 20 cas de décès au total

Le gouvernorat de Gafsa a enregistré 20 cas de décès dus au Covid-19, et ce, depuis l’apparition de ce virus,, a indiqué dimanche le directeur régional de la santé de Gafsa, Salem Naceri.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable a indiqué que la délégation de Gafsa compte le plus grand nombre de décès (10 cas jusqu’à présent), précisant que le reste des cas est réparti sur les délégations d’El Ksar, de Redeyef, de Mdhila, d’El Ktar, de Gafsa nord, de Sidi Aich, de Metlaoui et d’Om El Arayes, avec une moyenne d’un cas par délégation.

Salem Naceri a, par ailleurs, fait savoir que le nombre de personnes atteintes du Covid-19 a atteint depuis mars dernier, 710 cas dont 371 cas qui sont encore porteurs du virus, ajoutant que 13 cas sont actuellement pris en charge à l’hôpital régional Hassine Bouzayen.

La direction régionale de la santé de Gafsa avait annoncé, hier soir, avoir enregistré 24 nouveaux cas de coronavirus.

