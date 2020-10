COVID-19 : La BM déboursera 160 milliards $ d’ici fin juin 2021

Le Groupe de la Banque Mondiale a annoncé, dans son rapport annuel 2020, intitulé « Prêter soutien aux pays en des temps sans précédent », publié récemment, qu’il prévoit de débourser jusqu’à 160 milliards de dollars sur 15 mois, d’ici fin juin 2021, pour soutenir les ripostes des pays face à la COVID-19.

Mettant l’accent sur les perspectives de croissance régionales, la BM a estimé que la croissance dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord s’est contractée de 0,2%, en 2019 et devrait se tasser de 4,2% en 2020. Elle a souligné, toutefois, que « cette projection est extrêmement incertaine dans le contexte de la pandémie de COVID-19, de l’effondrement consécutif des cours pétroliers mondiaux et du tourisme, et de la baisse des envois de fonds ».

En Tunisie, a précisé le rapport, la Banque a apporté un concours de 100 millions de dollars pour aider les pouvoirs publics à exploiter les technologies numériques et améliorer les services de protection sociale et d’éducation. Le but du projet est de faire en sorte que ces services soient plus accessibles aux populations vulnérables et que les systèmes gouvernementaux permettent davantage de retours d’information de la part des citoyens afin d’améliorer la responsabilisation.