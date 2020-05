Covid-19: La Chine accusée d’espionner les laboratoires de recherche américains

Les accusations d’espionnage contre la Chine se multiplient…

En effet, le FBI et l’Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures accusent Pékin de tenter d’espionner ses chercheurs qui travaillent sur la recherche d’un vaccin contre le coronavirus.

Le FBI affirme avoir enregistré une recrudescence de tentatives d’intrusion et de piratage par des »agents cybernétiques » liés à la République populaire, ou bien »non traditionnels ». Ces »acteurs tentent d’identifier et d’obtenir illégalement de précieuses données sur la propriété intellectuelle et la santé publique liées aux vaccins, aux traitements et aux tests du Covid-19 auprès d’organismes ».

Depuis des semaines, Donald Trump accuse Pékin d’avoir dissimulé l’ampleur de la pandémie. Mais aux États-Unis, le président américain est lui aussi accusé d’avoir sous-estimé la crise.

Selon Rick Bright, un ancien haut-responsable sanitaire récemment écarté de l’administration américaine par le président qui doit témoigner à la Chambre des représentants ce jeudi, les Etats-Unis n’étaient pas assez « préparés » pour faire face au virus.

Faute de réponse coordonnée, il y aura une « recrudescence des cas à l’automne » et « 2020 sera l’hiver le plus sombre de l’histoire moderne », a également prédit Rick Bright.