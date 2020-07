Covid-19: La fermeture de l’aéroport Tunis-Carthage n’est pas évoquée

La fermeture de l’aéroport international Tunis Carthage n’est pas évoquée, après la contamination par le coronavirus de 7 agents, a indiqué Niassaf Ben Aalaya, directrice générale de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes.

Elle a par la même occasion assuré que la situation épidémiologique est sous contrôle grâce au renforcement des mesures de prévention.

Elle a ajouté dans une déclaration à la TAP mercredi, que les 7 personnes contaminées ont été placées dans un centre de confinement pour assurer un suivi de leur état de santé.

Le résultat des analyses réalisés ont été négatifs concernant les proches de ces 7 personnes contaminées, a précisé Ben Aalaya.

S’agissant de la possibilité de fermer les frontières face à une hausse du taux des cas contaminés à l’étranger, Ben Alaya a indiqué que cette décision n’est pas évoquée étant donnée la majorité des pays du monde ont ouvert leurs frontières en appliquant les mesures de prévention nécessaires. Depuis l’ouverture des frontières, le 27 juin dernier, 18 cas de contamination locale ont été enregistrés, a rappelé Ben Alaya.

Avant l’arrivée de la grippe saisonnière en automne, le ministère de la santé se penche sur l’examen des moyens pour favoriser les lits de soins intensifs et de réanimation, ainsi que des centres de confinement de covid-19 pour prévenir toute détérioration de la situation générale, a assuré Ben Alaya.

Un contrôle rigoureux sera également appliqué au niveau des centres de confinement pour empêcher toute tentative de fuite, a ajouté la responsable, signalant avoir retrouvé les 4 personnes qui ont pris la fuite du centre de santé du Kef et ont été placées dans un centre de confinement.