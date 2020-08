COVID-19 : La France, la Belgique et l’Islande passent de la zone verte à la zone orange

Selon la classification des pays en fonction du niveau de risque d’infection au coronavirus, la France, la Belgique et l’Islande passeront désormais de la zone verte à la zone orange, c’est ce qui a été décidé mardi lors d’une séance de travail ministérielle tenue à la Kasbah.

Ainsi tous les voyageurs en provenance de ces trois pays devront présenter un test RT PCR négatif effectué 72 heures avant la date du voyage et seront soumis à l’auto confinement, indique un communiqué publié par la présidence du gouvernement précisant que ces nouvelles mesures ne concernent pas les vols charters soumis au protocole sanitaire annoncé au préalable.

Lors de cette séance de travail tenue en présence du chef du gouvernement chargé de la gestion des affaires courantes, Elyes Fakhfakh, il a été également décidé d’imposer le port du masque dans plusieurs espaces comme les aéroports, la gare ferroviaire de Tunis, le port de la Goulette, les hôpitaux, les cliniques privées et les grandes surfaces outre l’interdiction de la chicha dans les espaces fermés et l’intensification du contrôle dans les espaces de loisir fermés.

A noter qu’au début de la séance de travail ministérielle, le ministre de la santé par intérim, Habib Kechaou a présenté les dernières évolutions de la situation épidémiologique en Tunisie et dans le monde évoquant les mesures prises par le ministère pour faire face au développement de la situation marquée par la hausse du nombre de contaminations locales.