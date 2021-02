Covid-19: La pandémie a fortement influencé le nombre des ouvriers notamment dans les secteurs irréguliers

Plus de 25600 ouvriers ont été touchés par le coronavirus lors des 9 mois premiers de l’année 2020, soit en perdant leur poste de travail soit à cause d’une baisse du nombre des heures du travail , a indiqué mardi le ministre des affaires sociales.

40pc de ces ouvriers endommagés, soit 11193 ouvriers, sont concernés par la baisse du travail, a-t-il précisé lors d’une séance plénière à l’assemblée des représentants du peuple (ARP), pour l’examen d’un ensemble de projets de loi. Le nombre des ouvriers licenciés était de l’ordre de 6530 ouvriers durant les 9 premiers mois de l’année 2019 et près de 3260 ouvriers de la même période en 2018, a-t-il noté, signalant que ce nombre a augmenté en 2020 à cause de la pandémie du coronavirus. Des milliers de postes d’emploi ont été perdus dans le secteur irrégulier puisque il s’agit des métiers en rapport avec le mouvement du marché et sont parallèles à l’activité économique du pays, a encore dit le ministre. Il a estimé à ce propos, que les mesures prises afin de lutter contre la propagation du coronavirus ont eu des répercussions négatives essentiellement sur les ouvriers dans le secteur irrégulier, représentant 35pc de l’ensemble de la force de travail en Tunisie. Les ouvriers sinistrés des secteurs parallèles reprendront leurs activités avec le retour de la dynamique économique du pays lors de la prochaine période, a notamment rassuré Mohamed Trabelsi.

