Covid-19: La période d’isolement allongée à 10 jours en France

Le ministre français de la Santé Olivier Véran a annoncé, lors de sa conférence de presse ce jeudi, que la durée d’isolement allait être allongée de 7 à 10 jours pour les malades du Covid-19, et ce à compter de lundi. Elle restera à 7 jours pour les cas contact.

- Publicité-

Alors que le plateau du nombre de nouvelles contaminations se maintient, l’exécutif s’en tient à sa stratégie: pas de reconfinement, mais pas question non plus de desserrer la vis. Avec près de 20.000 nouveaux cas confirmés par jour sur la dernière semaine, la progression des variants dans plusieurs régions et une tension toujours forte sur les hôpitaux (plus de 3300 patients en réanimation), « la situation reste si fragile qu’un rien peut la faire basculer, » comme le soulignait encore mercredi le porte-parole du gouvernement.