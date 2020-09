Covid-19: Le ministère de la justice prend une série de mesures préventives

Dans une note adressée mercredi aux présidents des tribunaux, aux institutions judiciaires et divers intervenants du secteur de la Justice, le ministère de tutelle appelle personnel et citoyens à l’obligation de porter les masques de protection à l’intérieur des tribunaux et de respecter la distanciation physique.

Le département insiste, également, de réduire portes d’entrée aux tribunaux et y contrôler l’accès.

Seules les personnes concernées doivent accéder aux salles des audiences, préconise le ministère dans sa note qui comporte les précautions à prendre pour prévenir la propagation du Covid-19 et protéger les employés dans les différentes juridictions et institutions judiciaires.

Le ministère appelle les présidents des tribunaux à ouvrir un guichet unique éloigné des bureaux pour les plaintes, les requêtes et autres services dédiés aux justiciables.

Au cours de la dernière période, les différentes directions régionales du ministère ont effectué plusieurs opérations de stérilisation dans tous les tribunaux de la République.

Dans le cadre des préparatifs pour la nouvelle année judiciaire 2020/2021, le département a, également, fourni la logistique nécessaire pour la tenue, en cas de nécessité, de procès à distance.

Mardi, le conseil de l’ordre judiciaire avait appelé, dans une déclaration, à l’importance d’appliquer le protocole sanitaire afin de préserver la santé des personnels des institutions judiciaires.