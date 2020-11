COVID-19 : Le ministère de la Santé a retiré le cahier des charges de 8 laboratoires privés

Le ministère de la Santé a retiré le cahier des charges de 8 laboratoires privés qui effectuent des analyses de laboratoire du COVID19 et fermé un autre laboratoire après avoir inspecté ses activités, a indiqué le ministre de la Santé Faouzi Mahdi, vendredi, lors de son intervention dans une séance de dialogue sur l’évolution de la situation épidémique et ses répercussions, à l’Assemblée des représentants du Peuple . Le ministère avait augmenté le nombre de laboratoires privés autorisés à mener des analyses et des diagnostics sur le Coronavirus de 33 à 54 laboratoires.

Faouzi Mehdi a annoncé que le secteur des laboratoires publics sera renforcé au cours des prochaines semaines par deux nouveaux laboratoires, portant le nombre de laboratoires publics à 24, soulignant que le ministère a distribué aux services régionaux de santé depuis début octobre dernier des analyses rapides qui permettront d’alléger la pression sur les autres laboratoires.

Il a également révélé la formation d’un comité chargé de mettre à jour les données liées à la collecte des statistiques de décès des personnes infectées par le Coronavirus à domicile et dans les cliniques privées, soulignant que ce comité publiera les résultats de ses travaux dès qu’il aura achevé sa mission.

» L’âge moyen des personnes infectées par le nouveau Coronavirus en Tunisie est d’environ 44 ans, avec une légère augmentation du nombre des femmes par rapport à celui des hommes « , a indiqué Mehdi, qui a averti que plusieurs gouvernorats en Tunisie n’avaient pas enregistré d’amélioration de la situation épidémiologique.

Ces régions ont dépassé le taux maximum d’infection et ont été classés comme régions à forte propagation de l’épidémie (100 cas pour cent mille habitants). Mehdi a aussi rappelé, que 217 personnes sont actuellement hospitalisées dans les cliniques du secteur privé face à 1184 dans les hôpitaux du secteur public.