Covid-19 : Les cas se multiplient…Faut-il sonner l’alarme d’une 2ème vague tant redoutée ?

Aujourd’hui, on parle de plus en plus de nouveaux cas recensés dans quelques gouvernorats de la République. Un sentiment d’inquiétude qui commence à grandir d’un jour à l’autre, chez une grande majorité de Tunisiens qui craignent un mauvais scénario dans les mois à venir…Donc faut-il vraiment craindre une deuxième vague de coronavirus ?

Le ministère de la Santé a annoncé, mardi, qu’à la date du 20 juillet 2020, 8 nouveaux cas confirmés de coronavirus ont été enregistrés portant, ainsi, le nombre des contaminations à 1389.

Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique dans le pays, le ministère a souligné que sur les 846 analyses effectuées dont 26 dans le cadre du suivi des anciens patients, 13 cas ont été confirmés dont 8 nouveaux cas importés et 5 cas positifs parmi les anciens cas confirmés.

Selon le ministère, le nombre des contaminations se répartit, ainsi, entre 1103 cas de guérison, 50 décès et 236 cas encore porteurs du virus dont 3 hospitalisés.

Tous les cas confirmés sont placés en centres d’accueil spécialisés, précise-t-on de même source.

Le ministère de la Santé insiste sur l’importance de se préparer à cette nouvelle vague, notamment en respectant les différents gestes barrières (port du masque, lavage régulier des mains, distanciation physique…).

Il ne faut pas crier victoire trop vite !

L’ex ministre de la Santé Abdellatif Mekki a tiré la sonnette d’alarme et a averti que la Tunisie risque une deuxième vague de propagation du nouveau coronavirus de près de 95% notamment après l’ouverture des frontières. Et d’affirmer qu’il faut vraiment se préparer à la seconde vague, qui devrait avoir , selon ses dires, en automne.

Abdellatif Mekki a également souligné que l’Organisation Mondiale de la Santé ( OMS) a évalué la situation épidémiologique mondiale, qui connaît une augmentation de la propagation de l’épidémie, ajoutant que la Tunisie est confrontée à l’évolution de la situation dans les pays. Reste à savoir si en cas de scénario catastrophe, l’épidémie pourrait ravager le système santé comme ce fut le cas en avril !

Contrôle sanitaire rigoureux dans les ports, aéroports et frontières terrestres

La directrice générale de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya a affirmé que le contrôle sanitaire sera renforcé dans les ports et aéroports ainsi qu’au niveau des frontières terrestres dans le cadre de la prévention de la propagation du Coronavirus en Tunisie après l’enregistrement d’un certains nombre de contaminations locales et importées.

Dans une déclaration à l’issue de la réunion du comité scientifique permanent de lutte contre le Covid-19, qui a repris ses travaux, mardi au palais du gouvernement, sous la présidence du chef du gouvernement chargé de la gestion des affaires courantes, Elyès Fakhakh, Ben Alaya a appelé à la nécessité de respecter les protocoles sanitaires, les règles d’hygiène et la distanciation physique.

De son côté, le directeur général de la santé, Taher Gargah, a indiqué que la stratégie proposée au cours de la prochaine période repose, d’une part, sur une vigilance constante en prenant toutes les précautions sanitaires nécessaires et d’autre part, sur la coexistence avec le virus, mettant l’accent sur la nécessité de détecter les cas importés et de les isoler pour éviter une nouvelle propagation du Covid-19.

Pour parer à tout imprévu, la Tunisie a préparé toute une stratégie pour éviter la propagation du coronavirus. Elle repose sur le renforcement de la surveillance sanitaire, épidémiologique et virale, l’organisation des structures de santé pour une prise en charge préventive et la consolidation de la formation, la communication, la sensibilisation et l’information…