Covid 19 : Les deux cas de contamination locale enregistrés en moins de 4 jours sont le résultat du non- respect des mesures de prévention sanitaire par les citoyens

Le membre de la commission nationale de lutte contre le coronavirus, Jalila Ben khelil a souligné que les deux cas de contamination locale par le coronavirus enregistrés en moins de 4 jours sont le résultat du non-respect par les citoyens des mesures de prévention, à savoir le port des masques, la distanciation sociale et le lavage des mains.

Ben Khélil a indiqué dans une déclaration à la TAP que ces 2 cas de contamination enregistrés en mois de 4 jours, alors que le bilan était de zéro cas pendant plus de 3 semaines successives sont dus à la non application des consignes de prévention sanitaires décrétés par le ministère de la santé.

» Les équipes médicales et l’état s’emploient à contenir la propagation du coronavirus, mais les citoyens sont tenus de respecter les mesures de prévention sanitaire », a-t-elle insisté.

Elle a ajouté que des tests de dépistage rapide seront effectués, au début du mois de septembre dans tous les gouvernorats par des équipes médicales pour évaluer la situation épidémiologique dans notre pays.