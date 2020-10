Covid-19: Macron annonce un couvre-feu pour l’Ile-de-France et huit métropoles

Face à la recrudescence des cas de Covid-19 en France, Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures contraignantes ce mercredi soir lors d’une interview télévisée, pour tenter d’endiguer la pandémie et éviter un reconfinement général aux conséquences économiques et sociales catastrophiques. Un couvre-feu de 21h à 6h entrera en vigueur samedi 17 octobre à partir de minuit en Ile-de-France et huit métropoles.

« Il nous faut réagir » car la situation est « préoccupante », a d’emblée déclaré Emmanuel Macron. Face à la recrudescence des cas et l’augmentation inquiétante du nombre de patients dans les services de réanimation, le président de la République a annoncé qu’un couvre-feu de 21h à 6h allait entrer en vigueur à partir de samedi 17 octobre à minuit et ce pour quatre semaines en Ile-de-France et dans huit grandes métropoles.

Les métropoles de Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse et Saint-Etienne sont également concernées par cette mesure que le chef de l’Etat entend étendre jusqu’au 1er décembre, si le Parlement l’autorise. Emmanuel Macron a notamment prévenu qu’il nous faudrait probablement vivre « jusqu’à l’été 2021 au moins avec le virus ».

Il a par ailleurs promis des aides supplémentaires aux secteurs économiques qui seront affectés par le couvre-feu, comme la restauration, les théâtres, les cinémas et l’événementiel. Il a également conseillé aux Français de ne pas se rassembler dans des lieux privés à plus de six personnes hors du cercle familial.

