Covid-19: plus de 4,5 millions de tunisiens entièrement vaccinés

Plus de 4,5 millions de tunisiens ont été entièrement vaccinés contre le Covid-19, a indiqué, dimanche, le ministre de la Santé, Ali Mrabet, lors d’une visite « non annoncée » aux hôpitaux d’Ibn Jazar et d’Al Aghaliba, à Kairouan. Dans une déclaration à l’agence TAP, le ministre a mis l’accent sur la nécessité de faire preuve de vigilance, suite à l’apparition de nouveaux variants dans certains pays. Il a, par ailleurs, rappelé que le ministère a entamé la campagne de vaccination avec la troisième dose, destinée aux personnes âgées et aux professionnels de la santé. Selon lui, le nombre de centres de vaccination est passé de 95 en août 2021 à 800 actuellement, appelant à intensifier les campagnes de sensibilisation des citoyens ayant manqué leurs rendez-vous pour recevoir la deuxième dose, faisant savoir, à cet égard, que 20% à 25% de personnes vaccinées ne se présentent pas pour le rappel. Sur un autre volet, le ministre a fait savoir qu’il a lancé, depuis la prise de ses fonctions à la tête du ministère, un audit de tous les prêts et toutes les aides accordés à la Tunisie durant la pandémie de Covid-19, soulignant que la lutte contre la corruption est la priorité du gouvernement actuel.

