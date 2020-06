COVID-19 : Plus que 56 porteurs du virus sur l’ensemble du pays

Le ministère de la santé a annoncé, dans un communiqué publié mardi, qu’en date du 08 juin 2020, aucun nouveau cas d’infection au coronavirus n’a été enregistré et ce, sur un total de 160 prélèvements dont 01 dans le cadre du suivi des cas actifs et qui a été testé positif.

Le bilan reste donc stable à 1087 cas confirmés sur un total de 55579 analyses effectuées depuis le début de la pandémie en mars dernier.

982 personnes ont guéri. 56 malades sont encore porteurs du virus et sont toujours en observation.

49 personnes sont mortes de la COVID-19 en Tunisie.

7 gouvernorats sont indemnes du virus après la guérison de tous les malades atteints de la COVID-19. Il s’agit de Sfax, Jendouba, Siliana, Le Kef, Tozeur, Kasserine et Zaghouan.