Punaises de lit : Faut-il craindre une éventuelle invasion ?

Le ministère de la Santé a appelé le grand public à prendre un certain nombre de mesures préventives contre le risque de propagation des punaises de lit, qui ont semé la panique car apparues et répandues dans un certain nombre de pays tout récemment.

En effet, bon nombre de Tunisiens se sont interrogés sur la provenance de ces insectes nuisibles, se demandant également comment les détecter et prévenir leur apparition. Car si la Tunisie a connu, dans les années 70, une épidémie de punaises de lit, aujourd’hui, en 2023, leur recrudescence pourrait redevenir une réalité.

Et au vu des alertes aux invasions de punaises de lit qui se multiplient en France ces derniers temps, sont mis en cause les voyages internationaux et le développement des résistances aux insecticides. Les Tunisiens n’ont de cesse de craindre qu’une éventuelle invasion se répète , d’autant plus que le Maroc a détecté lundi des punaises de lit dans un bateau en provenance de France et a immédiatement activé son système de veille sanitaire.

Connais ton ennemi…

La punaise de lit commune, parasite notre espèce depuis des milliers d’années. Dans de nombreuses régions du monde, les punaises de lits sont désormais des parasites urbains d’importance.

Il s’agit d’insectes nocturnes, surtout actives la nuit et fuient la lumière. Elles sont attirées par les vibrations, la chaleur, les odeurs et le gaz carbonique (CO2) dégagés par l’individu. Et souvent, au début de l’infestation, les punaises de lit ne piquent qu’une seule personne dans le logement.

Toutefois, la présence des punaises de lit n’est pas liée à un manque de propreté. N’importe qui peut voir son domicile infesté. Et plus l’infestation est importante, plus les punaises de lit se déplacent dans les autres pièces du logement et dans d’autres demeures. Elles peuvent s’introduire partout, même dans les maisons et les hôtels les plus propres.

« Dors bien serré, ne laisse pas les punaises de lit te piquer »

Dès lors, le ministère de la Santé a confirmé, dans un communiqué mercredi 4 octobre 2023, au soir, que les punaises de lit ne sont actuellement pas présentes en Tunisie, appelant les citoyens à contacter les services de santé centraux ou régionaux compétents pour prendre les mesures nécessaires, si ce nuisible apparaissait dans leurs foyers.

Elle les a également exhortés à nettoyer toutes les literies avec de l’eau chaude à une température supérieure à 55 degrés Celsius, à maintenir une bonne organisation de la maison, en particulier les endroits où les punaises de lit peuvent se cacher, et à détruire les équipements en bois qui ne sont plus utiles.

Il convient de noter que l’examen de la situation épidémiologique de la fièvre du Nil occidental, les mesures préventives et la surveillance concernant l’insecte « punaise de lit », ont représenté les axes les plus importants d’une séance de travail tenue mercredi par le Comité de direction du Système d’alerte précoce de la fièvre du Nil occidental, qui comprend divers ministères et structures concernés par l’enquête sur le virus, sous la supervision du ministre de la Santé Ali Mrabet.

« La Tunisie n’a pas enregistré de cas de fièvre par le virus du Nil occidental »

Au cours de la séance de travail, selon un communiqué publié par le ministère de la Santé, il a été assuré que la Tunisie n’a pas enregistré de cas de fièvre à virus du Nil occidental, et que les différents ministères et structures sont prêts à se coordonner entre eux et à envisager leurs plans proactifs pour surveiller et prévenir l’émergence de cette épidémie et limiter ses effets.

La réunion a également abordé les mesures préventives et la surveillance des punaises de lit. Le ministre a souligné l’importance de la coordination entre toutes les parties prenantes pour le succès des procédures d’investigation, de surveillance et de traitement des virus en général, et de l’émergence de maladies liées aux vecteurs dans certains pays en particulier.

Il a également souligné le rôle des citoyens dans le domaine de la prévention des virus, notamment à travers l’adoption d’un comportement et d’un mode de vie sains et la préservation de l’environnement, louant le rôle des membres du Comité directeur et de tous les ministères concernés dans le soutien aux efforts de prévention et la lutte contre les maladies liées aux vecteurs.

Par ailleurs, Samir Ouerghemmi, directeur de l’hygiène du milieu et de la protection de l’environnement au ministère de la Santé, a, dans une déclaration à l’agence TAP, a indiqué que la Tunisie a renforcé le contrôle au niveau de tous les passages frontaliers assurant qu’à ce jour cet insecte n’est pas entré en Tunisie.