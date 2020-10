COVID-19/ Sousse: Prolongation du couvre feu pour 10 jours supplémentaires

La gouverneure de Sousse, Raja Trabelsi a décidé, dimanche, de prolonger le couvre-feu des personnes et des véhicules dans toutes les délégations du gouvernorat pour 10 jours supplémentaires, de 22 heures à 5 heures du matin, et ce, à partir de demain, lundi, 26 octobre 2020 jusqu’ au mercredi, 4 novembre 2020, afin de lutter contre la propagation du coronavirus.

Cette décision a été prise, selon un communiqué publié, par le Gouvernorat de Sousse, en coordination avec les autorités centrales, et conformément aux recommandations émanant du comité régional de lutte contre les catastrophes lors de la réunion tenue le 23 octobre 2020.

La Gouverneure de Sousse avait décidé d’interdire la circulation des personnes et des véhicules dans toutes les délégations du gouvernorat de 20 heures à 5 heures du matin, pour une période de 15 jours, à partir du jeudi 1er octobre 2020, avant la prolongation du couvre-feu d’une période de 10 jours.

Les secteurs vitaux et sensibles et les cas exceptionnels; tels que le secteur de la santé, les services postaux, les marchés de gros, les agriculteurs et les ouvriers agricoles, les entreprises économiques, les institutions publiques et privées des secteurs vitaux ainsi que les médias et les institutions de presse, ne sont pas concernés par le couvre-feu.