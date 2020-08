Covid-19 : suspension des voyages entrain de et vers Gabès !

La société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a publié, jeudi, un communiqué annonçant la suspension des voyages en train à destination et en provenance de Gabes.

La SNCFT a publié les changements apportés sur les horaires du train et a indiqué que la ville de Sfax sera le dernier arrêt, et ce, afin d’éviter les contaminations au coronavirus,rapporte Shems fm.