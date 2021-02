Covid 19/ Tunisair: Nouvelles mesures pour les passagers à destination de Vienne

La compagnie aérienne Tunisair a annoncé qu’ à partir du 10 Fe?vrier courant, tous les passagers entrant sur territoire autrichien en provenance de la Tunisie doivent pre?senter un test biologique mole?culaire/Antigen négatif datant de moins de 72 heures.

Les passagers en provenance de la Tunisie qui ne disposent pas du re?sultat d’un test re?alise? moins de 72 heures avant le vol, seront syste?matiquement invite?s a? re?aliser le test dans les 24 heures suivant l’entrée, a précisé Tunisair dans un communiqué publié samedi soir.

Il s’agit aussi de respecter une période de quarantaine obligatoire de 10 jours. A partir du 5ème jour, il sera possible de l’interrompre avec un test biologique mole?culaire/Antigen négatif.

A? titre de rappel, l’inscription e?lectronique avant l’entre?e en Autriche reste obligatoire (Pre-Travel-Clrearance – PTC). Le formulaire d’enregistrement PCT est disponible en langues allemande et anglaise sur le site web www.oesterreich.gv.at .

Ces deux documents sont te?le?chargeables via ces 2 liens : https://cutt.ly/CjmnqYS

https://cutt.ly/9jmb4Rn

- Publicité-