Covid-19/ Tunisie: l’enveloppe d’aide internationale atteindra jusqu’à 700 millions de dollars

L’enveloppe d’aide internationale accordée à la Tunisie dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 atteindra entre 600 et 700 millions de dollars en 2020, a indiqué lundi la Banque Mondiale (BM).

Cette enveloppe incluse les les contributions de plusieurs institutions financières internationales, ajoute la même source dans un communiqué publié lundi.

En juin dernier, la Banque mondiale avait approuvé une opération de financement à l’appui des politiques de développement d’un montant de 175 millions de dollars dans le but d’aider la Tunisie à faire face aux effets du nouveau coronavirus (COVID-19.

Dans la région MENA, le portefeuille de projets de la Banque mondiale s’élève à environ 20 milliards de dollars. Il recouvre une grande diversité de secteurs tels que l’agriculture, l’énergie, l’éducation, l’environnement, la santé, la protection sociale, le commerce et le transport.

» Les graves pertes humaines et économiques infligées par la pandémie de COVID-19, combinées à la chute historique des cours mondiaux du pétrole, sur fond de fragilité et de conflit dans plusieurs pays, viennent mettre en péril nombre des gains de développement obtenus de haute lutte dans la région MENA ces dernières années » a souligné Ferid Belhaj, vice-président de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

Il a, à cet égard, souligné la nécessité pour la BM de jouer un rôle indispensable, afin non seulement d’appuyer le développement social et économique – en portant une attention particulière à la jeunesse et au capital humain – mais aussi de promouvoir la stabilité régionale et mondiale.

» Nous sommes résolument engagés à poursuivre notre mission : répondre rapidement et énergiquement aux demandes d’aide d’urgence formulées par les pays, et poursuivre les efforts déployés à moyen et long terme pour permettre à la région MENA de réaliser ses promesses au cours des années à venir « , a-t-il déclaré.