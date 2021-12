Covid-19: Une nouvelle vague attendue en Tunisie

Le professeur de médecine Dhaker Lahidheb a indiqué qu’une nouvelle vague est attendue en Tunisie et qu’elle sera moins virulente que la précédente vague de la pandémie.

Il a affirmé, lors de son passage, mardi sur Express Fm, que les études scientifiques ont, jusqu’à présent, prouvé que le variant Omicron se répand plus rapidement que le Delta mais il demeure moins virulent dans la mesure où il n’engendre pas des formes graves. D’ailleurs, malgré la flambée des cas du variant Omicron, aucun cas de décès n’a été enregistré.

Au sujet de l’exigence du pass sanitaire dans les écoles et les lycées, il a précisé qu’il n’est pas obligatoire pour les élèves de moins de 15 ans, et ce, contrairement aux universités.

Et d’ajouter que le nombre de contaminations va augmenter dans les semaines à venir à cause de la vague épidémique qui déferle sur l’Europe et la Tunisie ne sera pas à l’abri de cette vague, dans l’espoir que le variant Omicron annonce la fin de la pandémie, comme l’indiquent plusieurs études scientifiques.