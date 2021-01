Covid: Le bilan pourrait franchir le seuil des 8 mille morts en février en Tunisie !

Au vu de certains indicateurs épidémiologiques, la commission permanente du suivi du Covid-19 au sein du ministère de la Santé commence d’ores et déjà à alerter contre l’augmentation du nombre de contaminations par le coronavirus en cas d’échec des dispositions sanitaires. Les risques sont très élevés à l’échelle internationale.

Le docteur Rafik Boujderia, chef du service des urgences auprès de l’hôpital Abderrahmane Mami de pneumo-phtisiologie a mis en garde, lors d’une intervention sur Mosaïque fm, contre la dangerosité de la situation épidémique dans le pays. « A ce rythme-là, le bilan pourrait franchir le seuil des huit mille morts en février », a-t-il dit.

Selon lui, l’indiscipline, l’encombrement dans les moyens de transport public et les cafés, les files d’attente et les fêtes de fin d’année ont conduit à la situation actuelle.

Une alternative au vaccin Pfizer !

Rafik Boujderia a affirmé que la solution est d’accélérer le processus d’acquisition d’un vaccin et de trouver une alternative au vaccin développé par Pfizer. Il a estimé que ce vaccin n’arrivera pas au second trimestre 2021 vu la forte demande mondiale. « Il vaut mieux opter pour d’autres vaccins adaptés à notre environnement et climat » a-t-il souligné.

Par ailleurs, le docteur Rafik Boujderia a écarté une éventuelle reconfinement général vu la crise économique que traverse le pays.

Pour sa part, le docteur Samir Abdelmoumen, chef du service des SAMU de Tunis et membre de la cellule de lutte contre le coronavirus, a indiqué sur son compte Facebook que la Tunisie va payer cher la nonchalance de son peuple.

Il a ajouté que les Tunisiens regretteront, dans les prochaines semaines, le manque de fermeté et l’absence de sanctions.

Ce message intervient alors que la Tunisie enregistre un pic de contaminations avec plus de 3 mille cas confirmés enregistrés le 6 janvier et un bilan de total de plus de 5 mille décès depuis le début de l’épidémie.

A noter que 45 décès ont été enregistrés le 08 janvier 2021 suite à une contamination par le coronavirus, a annoncé le ministère de la Santé dans un communiqué rendu public samedi. Ainsi le nombre de décès s’élève à 5153 a précisé le ministère.

Selon la même source, 2611 nouvelles contaminations ont été enregistrées également à la même date suite à la réalisation de 9297 analyses.

Le nombre des cas guéris est de l’ordre de 116 mille 526 personnes. Actuellement, sont prises en charge 1674 personnes infectées par le coronavirus dans les hôpitaux publics et privés, a encore ajouté le ministère précisant que 342 personnes contaminées sont admises dans les services de soins intensifs et 118 sous respirateur artificiel.