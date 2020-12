Covid: Les cas positifs dépassent les 20% parmi les tests rapides réalisés dans ces régions!

Le taux des cas positifs a dépassé les 20 pour cent parmi les tests rapides réalisés pour la détection du coronavirus, selon des données fournies par la plateforme sauve.tn.

D’après cette plateforme qui compte des professionnels de la santé et œuvre à donner les informations nécessaires relatives au coronavirus, les directions régionales de la santé dans 4 gouvernorats du pays ont réalisé plus de 4680 tests rapides au profit des citoyens.

Les services de santé ont enregistré un total de 696 tests positifs soit 15 pour cent. Ce taux, précise la même source, a atteint 35.6% dans la délégation de Msaken (gouvernorat de Sousse) enregistrant ainsi 66 cas positifs après la réalisation de près de 185 tests rapides en date du 24 décembre courant et 23.2% dans la localité d’El Omrane supérieur (gouvernorat de Tunis) après la réalisation de 250 tests rapides en date du 22 décembre courant.

Les tests rapides réalisés dans des localités du gouvernorat de Béja ont permis d’enregistrer 166 cas positifs sur un total de 905 analyses réalisées, soit un taux de 18.3pour cent en date du 24 décembre courant.

S’agissant du gouvernorat de Tunis, à l’avenue Habib Bourguiba, 17.6 % de cas positifs ont été détectés et 17.1% dans la délégation de El Hrayria.

Il s’agit aussi de 17.1 cas positifs dans la délégation Enfidha (gouvernorat de Sousse) et 15pour cent à la Manouba, selon la même source.

Ailleurs, à Tataouine, la direction régionale de la santé a enregistré 27 nouveaux cas de contamination par le coronavirus portant le bilan à 1368 cas dont 97 décès. A Mahdia, 84 nouveaux cas de contamination par le coronavirus ont été enregistrés dimanche dans ce gouvernorat portant le bilan à 3373 cas dont 86 décès contre 2342 guérisons après le rétablissement de 55 patients.

1652 nouvelles contaminations et 41 décès, le 25 décembre

1652 nouvelles contaminations et 41 décès supplémentaires ont été signalés le 25 décembre en cours portant le bilan à 130230 cas confirmés d’infection au coronavirus dont 4426 décès et 99514 guérisons après le rétablissement de 1088 personnes.

Selon le dernier bilan du ministère de la santé, publié samedi soir, en date du 25 décembre, 1504 malades atteints de la COVID-19 étaient hospitalisés dont 320 en soins intensifs et 107 placés sous respirateurs artificiels et ce, dans les secteurs public et privé, soit au total 102 patients supplémentaires en 24h.

UnA professeur d’immunologie de l’Institut Pasteur s’attend à ce que l’épidémie de COVID-19 atteigne des phases dangereuses en Tunisie à partir de janvier. Citée par le quotidien arabe paraissant à Londres « Acahark al-Awsat », Samar Sammoud a souligné dans une émission de télévisionr Samoud a annoncé que le virus se propageait rapidement dans les espaces clos.

Elle a assuré que la distanciation sociale et le port de masques sont fortement recommandés, en plus de l’augmentation de la ventilation dans les maisons et les espaces fermés.

Sammoud a conseillé aux Tunisiens de réduire leur fréquentation des restaurants et des cafés et de respecter les mesures de sécurité du ministère de la Santé, qui a interdit toute manifestation, y compris les célébrations du Nouvel An, et a prolongé son couvre-feu nocturne jusqu’au 15 janvier pour aider à lutter contre la propagation du coronavirus.