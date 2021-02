Covid: Les professionnels de la santé inscrits sur «evax.tn» à hauteur de +40%

Sur environ 120 mille professionnels de la santé, des secteurs public et privé, 48339 se sont déjà inscrits à la plateforme de vaccination contre le coronavirus evax.tn », a annoncé, vendredi, Ines Ayadi, conseillère auprès du ministre de la santé et membre de la campagne de vaccination nationale a annoncé.

Dans une déclaration à l’agence TAP, elle a précisé qu’il s’agit de 34101 professionnels de la santé du secteur public et 14238 du secteur privé, ce qui représente plus de 40% du total des professionnels de la santé et environ 10% du total des inscrits sur la plateforme evax.tn (495144 jusqu’à 12h).

Elle a, en outre, signalé que le ministre de la Santé s’est entretenu lundi dernier avec les présidents des organisations nationales (UGTT, UTICA et UTAP) pour les appeler à sensibiliser leurs adhérents à l’importance de la vaccination contre le coronavirus pour endiguer la pandémie.

Un sondage effectué par « SAUVE.tn », plateforme digitale de communication avec les professionnels de santé (PS) tunisiens, sur leur perception envers la vaccination anti COVID-19, vient de révéler que 42.9% comptent se faire vacciner, 33.6% sont encore hésitants et 23,5% ne comptent pas le faire.

« SAUVE.tn » estime que le résultat de ce sondage mené entre le 10 et le 20 janvier 2021 auprès de 672 professionnels de la santé (médecins, pharmaciens, cadre paramédical, autres spécialités …), est quelque peu inquiétant compte tenu du rôle primordial qu’ils jouent dans la sensibilisation de la population sur les questions de santé.

La plateforme de vaccination contre le coronavirus a été lancée le 09 janvier 2021.

Covid : 42 décès supplémentaires!

42 décès supplémentaires et 855 nouvelles contaminations par le coronavirus sur 4310 analyses effectuées ont été enregistrés le 24 février courant, a annoncé, jeudi soir, le ministère de la santé dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique dans le pays. Selon la même source, le nombre de décès totalisés depuis l’apparition du virus en Tunisie et jusqu’au 24 février courant s’est élevé à 7911 morts alors que le nombre de contaminations dénombrées au cours de la même période a atteint 231 mille 298 cas dont 195 mille 739 cas de guérison après le rétablissement de 3457 personnes.

Le ministère de la santé a recensé le 24 février courant, 1145 hospitalisations, 259 admissions en soins intensifs et 107 placements sous respiration artificielle et ce dans des établissements de santé des secteurs public et privé.

Incontestablement, la situation sanitaire de la Tunisie est très difficile en dépit de toutes les mesures de prévention qui ont été prises pour maîtriser la propagation de Coronavirus. Le gouvernement a, dans ce contexte, coordonné avec l’Organisation mondiale de la santé et les bailleurs de fonds et a mobilisé les fonds nécessaires pour recevoir le vaccin contre le coronavirus dès sa mise sur le marché.