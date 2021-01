Covid: Réunion au palais de Carthage pour examiner la situation pandémique

Une réunion a été tenue vendredi au palais de Carthage, entre le président de la République, Kaies Saied et le ministre de la santé Faouzi Mehdi , aussi président du comité scientifique pour la lutte contre le coronavirus, accompagné des membres du comité.

La rencontre a été axée sur l’examen de l’évolution de la situation pandémique dans le pays afin de prendre les mesures nécessaires conformément aux propositions des experts, indique un communiqué de la présidence de la République.

Le président Kaies Saied a salué, à cette occasion, les efforts déployés en cette conjoncture difficile.

La réunion a permis de souligner l’importance des décisions et des mesures à prendre et qui devaient être urgentes selon les normes scientifiques décidées par les médecins et les experts.

Selon la même source, le président de la République a chargé le ministre des affaires étrangères de la migration et des tunisiens à l’étranger, Othmen Jarandi, d’effectuer les concertations nécessaires avec ses homologues dans les autres pays qui ont réussi à réaliser un vaccin efficace.

Hechemi Louzir, membre du comité national de lutte contre le coronavirus avait indiqué que la décision du confinement général en Tunisie n’est pas une ligne rouge et il est possible d’en faire recours si la situation pandémique impose la prise de telle mesure.