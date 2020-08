Covid19-Couvre-feu : Le Kef aussi

Un couvre feu a été décrété au gouvernorat du Kef sur décision du gouverneur de la région et président de la commission régionale de lutte contre les catastrophes Mokhtar Nefzi.

Le couvre-feu sera appliqué pendant 10 jours à partir d’aujourd’hui vendredi et ce de 19h jusqu’à 4h du matin.

Cette décision a été prise à l’issue de la réunion, tenue jeudi, par la commission régionale de lutte contre les catastrophes, après l’enregistrement de 159 contaminations par la covid-19 dans la ville et la forte propagation du coronavirus dans certaines cités de la ville.

Il a été décidé également de fermer toutes les salles des fêtes jusqu’à une date ultérieure et de renforcer le contrôle sur l’application du protocole sanitaire dans les espaces ouverts au public.