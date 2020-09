covid19: De nouveaux décès et cas de contamination enregistrés

De nouveaux cas de décès et de contamination au covid-19 ont été enregistrés, entre mercredi et jeudi, dans les différentes régions.

Au gouvernorat de Gabès, un nouveau cas de décès au coronavirus, a été enregistré, mercredi, portant le nombre des décès dans la région à 16. Le défunt âgé de 91 ans souffrait de maladies chroniques.

Par ailleurs, 19 nouvelles contaminations ont été détectées dont 11 cas à El Hamma et El Hamma-Ouest, 4 cas à Gabès-sud, un cas dans chacune des délégations de Mareth, Matmata-nouvelle, Gabès ville et Ghannouch.

Au gouvernorat de Sousse, un patient de 80 ans, est mort jeudi, portant le nombre total des décès dans la région à 8.

Au gouvernorat de Monastir, 14 cas de contamination ont été enregistrés, jeudi, au sein des cadres médicaux et paramédicaux de l’hôpital universitaire Fattouma Bourguiba.

Au gouvernorat de Sfax, 46 cas de contamination ont été détectés, jeudi, dont 16 cas dans les rangs des patients, agents et cadres du service cardiovasculaire de l’hôpital universitaire Hédi Chaker.

Au gouvernorat de Sidi Bouzid, 5 nouvelles contaminations ont été détectées, portant le nombre total à 83 contaminations.

Dans ce contexte, des représentants de la société civile ont observé un sit-in devant le siège de la direction régionale de santé pour appeler à l’installation d’un laboratoire d’analyse spécifique au covid-19, afin de faciliter l’obtention des résultats dans les plus bref délais.

Au gouvernorat d’Ariana, une unité hospitalière a été installée temporairement, à l’entrée principale de l’hôpital Abderrahmane Mami au profit des patients covid. Equipée d’appareils d’oxygène et comptant 10 lits, l’unité a pour objectif de renforcer la capacité de l’hôpital dans l’accueil des patients.