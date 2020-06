Covid19 : De nouvelles applications pour s’assurer de l’auto-confinement des Tunisiens rapatriés

De nouvelles applications ont été développées pour vérifier le respect des mesures d’auto-confinement par les Tunisiens qui vont revenir de l’étranger après la réouverture des frontières le 27 juin en cours, a indiqué lundi Nissaf Ben Alaya, présidente de l’observatoire tunisien des maladies nouvelles et émergentes.

En marge d’une réunion de coordination, lundi, au siège du ministère avec des ambassadeurs de plusieurs pays étrangers, Ben Alaya a déclaré à la TAP que des équipes seront chargées de contrôler le respect de ces mesures.

Elle a expliqué que ces applications permettront de détecter toute violation des procédures d’auto-confinement et permettront aux équipes de surveillance d’intervenir pour appliquer strictement la loi dans le cadre de la prévention de la propagation du nouveau Coronavirus.

Ben Alaya n’a toutefois, pas nié l’existence de risques associés principalement aux cas infectés par le virus à la lumière de la propagation continue du virus dans plusieurs régions du monde, appelant au respect des mesures de protection sanitaires telles que la distanciation physique, le port de masques de protection et le lavage des mains.

La présidente de l’observatoire a affirmé que la stratégie du ministère de la Santé reste dynamique et variable face à l’évolution du virus sur la base d’une évaluation de la situation épidémiologique mondiale et locale.

« Tout risque que nous découvrirons mettra à jour toutes les mesures de santé pour être en harmonie avec la nouvelle situation », a-t-elle ajouté.