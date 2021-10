Nabeul-Covid19: : 172 personnes portent toujours le virus

La direction régionale de la santé à Nabeul a annoncé que 172 personnes sont toujours porteuses du Covid19 dans la région.

Par ailleurs, 11 patients covid sont actuellement pris en charge dans les différents hôpitaux et cliniques privées du gouvernorat avec un taux d’occupation des lits d’oxygène de 5% dans le secteur public et 3% dans le secteur privé. S’agissant des lits de réanimation, le taux d’occupation est de 20% dans le secteur public et 0% dans le secteur privé.

Selon la même source, un nouveau décès des suites de la covid19 a été enregistré portant le nombre total des défunts à 1420 personnes dans le gouvernorat de Nabeul, depuis l’apparition du virus.

Dans le même contexte, 12 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été recensées dans la région à l’issue de la publication des résultats de 252 analyses soit un taux de positivité de 8,4%.