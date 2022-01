Covid19 : le comité scientifique recommande la prolongation des mesures préventives

Le Comité Scientifique de lutte contre la propagation du Coronavirus a proposé, lors de sa réunion périodique, de maintenir les mesures préventives annoncées le 13 janvier, pendant une période de deux semaines à compter de la date de leur fin, a déclaré Aman Allah Messaadi, membre du comité,.

Il a ajouté, dans une déclaration à l’agence TAP, que les mesures comprennent la prolongation du couvre-feu pendant 15 jours supplémentaires à compter de la date de son expiration (de dix heures du soir à cinq heures du matin ), en plus de continuer à interdire les manifestations et les rassemblements dans les espaces ouverts et fermés pendant la même période.

Le comité a recommandé de renforcer le contrôle du passe sanitaire et de poursuivre les efforts déployés dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre le Coronavirus.

En ce qui concerne les voyageurs arrivant en Tunisie par les passages frontaliers, Messaadi a expliqué que « le comité a approuvé un auto-confinement pour une période de 5 jours pour les personnes vaccinées et testées positives, notant que la période d’auto-confinement peut durer jusqu’à sept jours lorsque les symptômes persistent.

Messaadi a déclaré que les membres du comité ont estimé que la situation épidémiologique actuelle est dans une phase ascendante, expliquant ainsi l’augmentation du nombre de patients résidant dans les établissements de santé.