Covid19: Les délégations d’El Hamma et El Hamma-ouest fermées

Le comité régional de lutte contre le covid-19 au gouvernorat de Gabès a annoncé, vendredi, que les délégations d’El Hamma et El Hamma-ouest sont fermées.

La fermeture temporaire de ces deux délégations a pour objectif d’accélérer et intensifier les opérations de dépistage du virus au sein de la population afin de limiter sa propagation et identifier tous les cas infectés en vue de les isoler du reste des habitants.

Les entrées et les sorties d’El Hamma et El Hamma-ouest sont désormais soumises à une autorisation délivrée par les autorités sécuritaires concernées.

Cette décision a été prise à titre préventif à l’issue d’une réunion tenue vendredi en présence du gouverneur de Gabès et de la directrice de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes Nissaf Ben Alaya.

Ben Alaya a souligné la nécessité de boucler les zones où le coronavirus s’est propagé et de fermer les espaces qui ont enregistré des cas de contamination pour assurer une désinfection des lieux, rappelant l’importance de respecter les gestes barrières (éviter les rassemblements, porter des masques, se désinfecter les mains et respecter la distanciation physique).

A noter que le gouvernorat de Gabès a enregistré, jusqu’au jeudi soir, 108 cas locaux de contamination par le coronavirus dont la plupart se trouve à El Hamma, avec 20 cas confirmés parmi les médecins et agents de santé.