Création d’une zone touristique d’une superficie de huit hectares à Zaghouan

Une zone touristique d’une superficie de huit hectares sera créée à Zaghouan, à proximité du temple des eaux, a annoncé dimanche, le commissaire régional au tourisme à Tunis-sud et à Zaghouan, Salah KacemLa moitié de cette superficie a été déjà incluse dans le plan d’aménagement urbain de Zaghouan, en tant que zone touristique.

L’Agence Foncière Touristique (AFT) va aussi, acquérir un terrain de quatre hectares, a cette fin, a-t-il fait savoir à l’occasion de la célébration de la journée mondiale du tourisme.Il a ajouté que l’Office de la Topographie et du Cadastre (OTC) a entamé l’opération de délimitation de la zone, en coordination avec l’AFT et les autorités régionales, avant de lancer les études techniques du projet.

Kacem a rappelé que Zaghouan dispose de richesses naturelles, culturelles et environnementales, lui permettant de devenir une destination touristique privilégiée.Au programme de la célébration de la journée internationale du tourisme dans la région, figure un séminaire sur » le tourisme rural et son rôle dans le développement régional durable « , auquel ont participé des promoteurs de projets de tourisme alternatif et des gîtes ruraux et des représentants d’associations actives dans ce secteur.Cette rencontre a permis de débattre du rôle du tourisme rural dans la dynamisation de l’économie, la création d’emplois directs et indirects et aussi, d’évoquer les entraves juridiques et les procédures administratives qui freinent la création de tels projets.Des propriétaires de projets bloqués et des porteurs d’idées de projets ont appelé à cette occasion, à l’accélération de la résolution de ces problèmes afin d’inciter les investisseurs et développer le secteur.A la fin de la célébration de cette journée, les lauréates du rallye automobile féminin, organisé par la Fédération Tunisienne de l’Automobile (FTA) ont été récompensées.

La Journée mondiale du tourisme 2020, est organisée cette année sur le thème » Tourisme et développement rural « , pour mettre en avant le rôle du tourisme pour offrir des débouchés en dehors des grandes villes. La Journée fait aussi valoir le rôle du tourisme pour préserver le patrimoine culturel et naturel dans le monde, selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT)